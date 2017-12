BDO Italia assiste INTOCAST Group nell'acquisizione di un sito produttivo a Marone (BS) di RHI Group

I professionisti di BDO Tax & Law S.r.l. Stp hanno assistito INTOCAST Group nell'acquisizione di un sito produttivo di proprietà dell'austriaco RHI Group.

Il gruppo di professionisti di BDO Italia, guidati dall'Avv. Giuseppe Carteni per la parte Law e dal Dott. Raffaele Di Landro per la parte Tax, ha fatto parte di un team internazionale e multi-disciplinare guidato dalla branch tedesca del network, che ha fornito consulenza al gruppo tedesco nella più ampia acquisizione di tre siti produttivi – oltre a quello italiano di Marone, in provincia di Brescia, a Lugones (Spagna) e a Oberhausen (Germania), quest'ultimo di proprietà dell'azienda brasiliana Magnesita Refratários S.A., che ha recentemente subito un processo di fusione con RHI Group.

Gli esperti legal di BDO hanno fornito consulenza nell'acquisizione degli impianti per la fabbricazione di prodotti a base di dolomite a Marone e a Lugones: due diligence, negoziazione contrattuale, merger control. Il network BDO ha fornito a INTOCAST anche consulenza negli aspetti di Corporate Finance e Tax. L'operazione si è chiusa dopo l'approvazione della Commissione Europea, che aveva imposto la dismissione dei business Dolomite e Magnesita all'interno dell'area economica europea come condizione alla fusione tra RHI AG e Magnesita Refratários S.A..

"Siamo molto lieti di aver potuto partecipare attivamente a questa importante operazione – hanno commentato Giuseppe Carteni, Partner Law, e Raffaele Di Landro, Partner Tax di BDO Tax & Law - e di aver potuto far parte di questa task-force internazionale. Si tratta di una nuova dimostrazione della portata davvero multidisciplinare e globale del nostro network."