BIP Belvedere Inzaghi & Partners (BIP) e K&L GATES hanno seguito l'operazione di compravendita dell'immobile sito a Milano in via Ceresio 7/9, per un valore di circa 11 milioni di euro.

BIP ha assistito i venditori, Immobiliare Porta Volta S.r.l, con un team guidato dai soci Antonio Belvedere e Jacopo Brambilla Sica.

K&L Gates ha assistito gli acquirenti, Barings e Kryalos Società di Gestione del Risparmio per azioni, nella sua qualità di società di gestione del fondo di investimento alternativo immobiliare di tipo chiuso riservato denominato "Italy Opportunity Fund", con un team composto dal socio e responsabile del dipartimento di real estate Francesco Sanna, dall'avv. Anna Amprimo e dall'avv. Vanessa Boato per gli aspetti urbanistici. Osborne Clarke ha assistito Barings e la SGR con un team composto dal socio Andrea Pinto e dal lawyer Marco Mazzola, per gli aspetti relativi al finanziamento messo a disposizione del Fondo da parte di BPER Banca S.p.A. volto a finanziare parzialmente, inter alia, l'acquisto del suddetto immobile.