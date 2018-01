CMS: Cresce il dipartimento Tax di CMS con la nomina a Partner di Berardo Lanci

CMS rafforza la partnership attraverso la crescita interna con la nomina a Partner dell'Avv. Berardo Lanci. Specializzato nella tassazione delle società, con riguardo all'ambito sia domestico sia internazionale, nonché nella tassazione delle persone fisiche con riguardo agli investimenti di carattere internazionale e finanziario, Berardo Lanci collabora con CMS dal 2006. Nel 2010 si trasferisce per un periodo di secondment presso la sede di Parigi di CMS.

L'Avv. Lanci, insediato presso il dipartimento Tax della sede di Roma, è Membro della Commissione IVA istituita presso l'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Roma e partecipa regolarmente in qualità di relatore o docente ad incontri, convegni e lezioni tenuti presso Università ed Ordini professionali nonché presso la Scuola Superiore dell'Economia e delle Finanze.

Regolarmente assiste gruppi multinazionali in questioni attinenti l'applicazione della normativa fiscale in materia di prezzi di trasferimento, ristrutturazione e M&A. Inoltre, assiste, rappresenta e difende i propri clienti nell'ambito delle diverse procedure di contenzioso fiscale sia innanzi agli Uffici dell'amministrazione finanziaria sia innanzi alle Commissioni tributarie.

Nel corso della sua attività ha maturato una significativa esperienza in materia di tassazione di società operanti nel settore sanitario e farmaceutico, nonché di tassazione dei fondi. La sua specializzazione include peraltro la tassazione del settore nautico.

La nomina a Partner di Lanci porta a 27 i Partner di CMS in Italia e a oltre 1.000 il numero di Partner di CMS a livello internazionale.