La sede milanese di LS Lexjus Sinacta rafforza il proprio dipartimento legale Corporate

"La sede milanese di LS Lexjus Sinacta rafforza il proprio dipartimento legale nell'area corporate, con l'ingresso di un team di undici professionisti provenienti dallo Studio Negri-Clementi. I partner Gabriele Consiglio e Enrico Del Sasso insieme ai salary partner Cristina Catalano, Francesca Clerici e Massimiliano Lissi, garantiranno l'assistenza e la consulenza legale nel settore del diritto commerciale e di impresa sia per quanto riguarda l'attività stragiudiziale sia per quanto riguarda l'attività giudiziale di contenzioso ed arbitrati.

Grazie a questa integrazione LS Lexjus Sinacta si pone come realtà professionale ancora più strutturata per affiancare le imprese, le famiglie e le istituzioni finanziarie con un servizio integrato fiscale e legale di eccellenza."