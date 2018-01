Orrick per Whoosnap nella chiusura di un round da circa 1,3 milioni di euro

Orrick ha assistito Whoosnap, startup appartenente al portfolio della holding di partecipazioni LVenture Group, nella chiusura di un round da circa 1,3 milioni di euro. L'aumento di capitale ha visto la partecipazione della piattaforma FocusFuturo che ha portato alla startup investimenti provenienti da Business Angel e investitori come il calciatore della Roma Stephan El Shaarawy e alcuni noti imprenditori.

Whoosnap ha realizzato una piattaforma che mette in contatto le aziende con una community di fotografi pronti a realizzare foto e video in real time e on demand in cambio di una ricompensa economica. Nata principalmente in ambito giornalistico, la startup si è avvicinata al settore dell'InsurTech e ad agosto ha lanciato Insoore, servizio che mette in contatto compagnie assicurative e aziende di fleet management con rilevatori pronti a realizzare una documentazione fotografica di un veicolo su richiesta e in tempo reale, soprattutto in caso di incidenti e prima assicurazione. Insoore sarà distribuito a livello globale grazie a un accordo con OCTO Telematics, leader nel mercato dei servizi telematici e dell'analisi dei dati per le assicurazioni automobilistiche nonché primo unicorn italiano.

Orrick ha assistito Whoosnap con il partner Attilio Mazzilli.