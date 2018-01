Albè & Associati in un accordo per l'attuazione della Riforma Sanitaria Lombarda

Albè & Associati ha assistito la Congregazione delle Suore Infermiere dell'Addolorata di Como, proprietaria dell'Ospedale Classificato Valduce e del Centro Riabilitativo "Villa Beretta", nella negoziazione e predisposizione di un contratto di rete di imprese concluso insieme a Centro Diagnostico Comense S.r.l. e all'Istituto Clinico Villa Aprica S.p.A., assistiti rispettivamente dallo Studio Legale Campa e dallo Studio associato Ciampolilex.

E' nata così la "Rete Comense CDC Valduce Villa Aprica" per gestire tutte le attività rientranti nella riforma della presa in carico dei pazienti cronici e/o fragili predisposta da Regione Lombardia e garantire un servizio rispondente nel miglior modo alle caratteristiche del territorio comasco.

Albè & Associati ha agito con un team guidato da Giorgio Albè, name partner dello studio e con Elisabetta Vagnato.

Ciampolilex studio associato ha agito con l'Avv. Maria Silvia Ciampoli e lo Studio Legale Campa con un team composto dall'Avv. Massimo Campa e dall'Avv. Matteo Aldeghi.