Lo Studio legale DLA Piper annuncia l'ingresso di Federico Pacelli come nuovo socio, responsabile della practise di transfer pricing italiana nel dipartimento Tax guidato da Antonio Tomassini e Christian Montinari. L'arrivo del dott. Pacelli si inserisce nella strategia di crescita del gruppo Tax di DLA Piper in tutte le aree specialistiche (transactional, litigation e compliance, IVA e imposte indirette, fiscalità finanziaria e dei fondi, private clients e, appunto, transfer pricing).

L'esperienza del dott. Pacelli si estende all'ambito internazionale, con un focus particolare sull'Africa, sul tax planning, sugli accordi preventivi internazionali con le autorità fiscali e sul Tax Control Framework per i grandi gruppi, avendo assistito multinazionali operanti in settori diversi. In ambito transfer pricing, Federico lavorerà a stretto contatto con il team internazionale guidato da Joel Cooper e Randall Fox.

Pacelli proviene da BonelliErede, dove ha operato dal maggio 2007. In precedenza, ha collaborato con lo studio legale Santa Maria e con lo studio Di Tanno e Associati di Roma.

Con l'ingresso di Federico Pacelli, sale a 46 il numero dei partner di DLA Piper in Italia.