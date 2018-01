GOP nell'accordo di joint venture tra la società di investimento statunitense Värde Partners e l'impresa milanese Borio Mangiarotti

Lo studio legale internazionale Gianni Origoni Grippo Cappelli & Partners ha agito in qualità di deal counsel nella sottoscrizione dell'accordo di joint venture tra la società di investimento statunitense Värde Partners e l'impresa milanese Borio Mangiarotti (proprietaria dei terreni) per il progetto "Park West" che prevede la riqualificazione di circa 400mila metri quadrati di superficie in un'area periferica a sud-ovest di Milano, nei pressi della fermata della metropolitana Bisceglie.

L'operazione prevede un investimento di circa 250 milioni di Euro per la creazione di una società veicolo di cui Värde controllerà circa il 90%, mentre la quota rimanente resterà nelle mani della Borio Mangiarotti, che rimarrà protagonista anche nella fase di sviluppo del progetto. Il maxi progetto punta inoltre alla creazione di un parco di 24 ettari affidato al paesaggista francese Michel Desvigne e di un'area edificabile di 120mila metri quadrati a uso misto (residenze, uffici e spazi commerciali), il cui masterplan è firmato dallo studio Mario Cucinelli Architects.

Per GOP ha lavorato un team composto dai partner Roberto Cappelli, Maria Grazia Lanero, Valentina Dragoni e Gianfranco Toscano, coadiuvati dall'associate Alessandro Antoniozzi.