Massimo Sterpi entra in Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners

Il nuovo Socio, esperto di Proprietà Intellettuale, si unisce a GOP con un gruppo di cinque associate e assume la responsabilità del team IP di Roma

Lo studio legale internazionale Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners annuncia l'ingresso del Socio Massimo Sterpi. Sterpi rafforzerà il dipartimento di Proprietà Intellettuale, IT e Media unendosi allo Studio con un gruppo di 5 professionisti - Francesca Fosson, Angela Tasillo, Damiana Masi, Luigia Bersani, Andrea Colantuoni - e assumendo la guida del team di Roma.

Sterpi, che proviene dallo Studio Jacobacci, è considerato uno dei più autorevoli professionisti in Italia in materia di proprietà intellettuale, e ha maturato una consolidata esperienza in ambito giudiziale e stragiudiziale su questioni relative a marchi, modelli, diritti d'autore e brevetti. Durante il proprio percorso professionale, ha prestato la propria assistenza in importanti operazioni riguardanti diritti di proprietà industriale, in questioni complesse relative a nuove tecnologie e mezzi di comunicazione, nonché in molte cause di contraffazione riguardanti brand riconosciuti, modelli, brevetti e diritti d'autore, sia innanzi a giurisdizioni italiane che internazionali, compresa la Corte Europea di Giustizia.

Sterpi ha inoltre maturato un'esperienza riconosciuta a livello internazionale nel campo del diritto dell'arte, rappresentando artisti, istituzioni e collezionisti di fama mondiale.

Laureato in giurisprudenza con lode presso l'Università di Torino nel 1989, Sterpi ha conseguito un Post-graduate Diploma in Diritto d'autore presso il King's College di Londra nel 2000. È iscritto all'Ordine degli Avvocati di Torino dal 1996 ed è Cassazionista dal 2008. E' autore di numerose pubblicazioni in materia di proprietà industriale e diritto dell'arte ed è frequentemente relatore in conferenze in Italia e all'estero.

Sterpi fa parte della Lista WIPO dei Mediatori ed Arbitri in questioni di Proprietà Intellettuale, nonché della Lista WIPO degli Arbitri in questioni di Arte e Patrimonio Culturale. E' stato Presidente della Commissione di Diritto dell'Arte, Istituzioni Culturali e Patrimonio Artistico dell'IBA ed è attuale Vice-Presidente del Comitato di Diritto dell'Arte dell'UIA.

Inoltre, è il rappresentante italiano del comitato editoriale di "European Copyright and Design Report", pubblicato da Sweet & Maxwell; è membro dell'Advisory Board della Peggy Guggenheim Collection di Venezia, del Consiglio di Amministrazione delle Fondazione Prada, della US Friends of MAXXI Foundation e del Consiglio per le Relazioni Italia-USA.

"Siamo molto lieti dell'ingresso di Massimo e del suo team" afferma Antonio Auricchio, Co-Managing Partner di Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners. "Lo Studio conferma ancora una volta la propria capacità di attrarre professionisti di standing. Siamo certi che questo nuovo ingresso arricchirà ancora di più la capacità di assicurare ai nostri clienti i più alti livelli di qualità."

"Con l'arrivo di Massimo e del suo team potenziamo ulteriormente il nostro già nutrito gruppo di professionisti dedicati ad IP, IT e Media" prosegue Nino Di Bella, Responsabile del Dipartimento. "Con i suoi 20 professionisti, di cui 4 Soci, il nostro dipartimento è uno dei più folti e consolidati nel panorama degli studi full-service in Italia ed è in grado di coprire tutti i settori del diritto industriale, in particolare, IP, IT e Media."

"Nel settore della Proprietà Intellettuale è tipica una forte polarizzazione delle competenze in strutture altamente specialistiche, mentre sono rare le organizzazioni più strutturate che offrano tali competenze, come sempre più richiesto dal mercato" afferma Massimo Sterpi. "Il mio entusiasmo nell'unirmi a GOP sta nell'entrare a far parte di una grande organizzazione realmente integrata di professionisti eccellenti, con l'obiettivo di arricchirla ulteriormente con la professionalità ed esperienza mia e dei miei collaboratori, in uno scenario economico in cui il valore delle aziende è sempre più legato alla loro Proprietà Intellettuale."