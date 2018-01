Enel ottiene un finanziamento da 10 miliardi

Lo Studio legale Simmons & Simmons ha assistito un pool di banche capofilato da Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A., in qualità di Documentation Agent, Bookrunner e Mandated Lead Arranger, in relazione alla concessione a Enel S.p.A. e alla sua controllata Enel Finance International N.V. di una linea di credito di tipo revolving per un importo massimo complessivo fino a €10 miliardi che va a sostituire una preesistente linea da € 9,44 miliardi, rinegoziata nel febbraio del 2015.

Il team di Simmons & Simmons è stato guidato dai partner Nicholas Lasagna, Davide D'Affronto e Jan-Joost van Rijsbergen (per gli aspetti di diritto olandese) coadiuvati dal supervising associate Fabrizio Nebuloni e dall'associate Paulien Alberts.

Gli aspetti fiscali sono stati seguiti da CBA Studio Legale e Tributario con un team composto dal partner Michele Citarella e dall'associate Ernesto Caso.

Il team legale in-house di Enel, con Francesca Romana Napolitano, Francesca Marchettini, Daniela D'Alessandro, Francesca Fratta è stato coadiuvato dallo studio Legance – Avvocati Associati, con un team guidato dal partner Guido Iannoni Sebastianini assistito dall'associate Pietro Stefani. I profili fiscali sono stati seguiti dal counsel Francesco Di Bari.