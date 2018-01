Equity Factory e Studio Legale Trevisan nell'OPA di HRD su Gequity

Equity Factory (Stefano Marsilii in foto) e l'Avv. Angelo Cardarelli (partner dello Studio Legale Trevisan & Associati), rispettivamente in qualità di advisor finanziario e advisor legale, hanno supportato HRD Italia S.r.l. nella realizzazione dell'OPA sulla totalità delle azioni ordinarie di Gequity S.p.A., emittente quotato sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.

Il corrispettivo riconosciuto ai titolari delle azioni ordinarie, Euro 0,011, è stato regolato il 29 dicembre 2017. Come conseguenza dell'operazione HRD incrementa la percentuale di detenzione del capitale sociale di Gequity S.p.A. fino al 50,86%.

L'OPA s'inserisce in un'operazione di integrazione finalizzata a perseguire un percorso di rilancio e sviluppo di Gequity S.p.A. all'insegna della discontinuità con il passato, volto a creare un grande gruppo nel settore della formazione e dello sviluppo delle risorse umane. Nel suo complesso si tratta di un'operazione strategica di significativa importanza per HRD, che mira al raggiungimento di leadership e crescita dimensionale indipendente e stabile.