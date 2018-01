WFW con Liacon in Germania nella sottoscrizione di un bond convertibile per lo storage di energia da batterie al litio

Watson Farley & Williams ("WFW") ha assistito Liacon GmbH ("Liacon"), società tedesca produttrice di sistemi di storage agli ioni di litio, nella sottoscrizione di un'obbligazione convertibile per un valore complessivo di €3 milioni, per finanziare lo sviluppo industriale della società.

WFW ha assistito Liacon con un team cross-border e multidisciplinare guidato dall'Head of Italy Eugenio Tranchino e dal socio di Amburgo Wolfram Böge, coadiuvati dai soci di Francoforte Sebastian Wulff e Frederik Lorenzen e dagli Associate Fabian Arhelger, Matthias Annweiler e Christian Schindler.

Eugenio Tranchino ha commentato: "Siamo felici di aver assistito Liacon in questa operazione che conferma il coinvolgimento di WFW nel contesto di operazioni attinenti segmenti dell'industry energy molto attivi, come quello dell'energy storage, dal quale ci aspettiamo interessanti sviluppi alla luce della rivoluzione tecnologica in atto."