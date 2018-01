L'Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie affida a Lipani Catricalà & Partners i servizi di supporto legale per le attività istituzionali

Lo Studio Lipani Catricalà & Partners si è aggiudicato la procedura ristretta in RTI con Deloitte Consulting.



Lo Studio Lipani Catricalà & Partners si è aggiudicato, in RTI con Deloitte Consulting S.p.A., la procedura comunitaria per l'affidamento del servizio di supporto tecnico, amministrativo e legale per le attività istituzionali dell'Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie (ANSF), con base d'asta di Euro 4 milioni per la durata di 4 anni.



La gara recentemente aggiudicata ha ad oggetto i servizi di assistenza e consulenza organizzativa e legale a supporto delle attività istituzionali dell'Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie da prestarsi, in particolare, nella re-ingegnerizzazione del modello di funzionamento dell'Agenzia; nel supporto per l'implementazione del modello operativo dei servizi comuni riferibili alle attività del settore amministrazione, affari legali e finanza; nel supporto per l'implementazione del modello operativo dei servizi core; nel supporto in materia di certificazione di qualità; e nell'assistenza per i rapporti con gli organi di comunicazione.



L'Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie è l'ente preposto con compiti di garanzia della sicurezza del sistema ferroviario nazionale che ha visto recentemente ampliato le proprie competenze anche alle ferrovie c.d. isolate (regionali).



Lo Studio Lipani Catricalà & Partners affiancherà l'ANSF nelle attività di supporto e consulenza legale sia per il funzionamento dell'ente e per gli aspetti organizzativi, sia per i servizi attinenti le finalità istituzionali, con un team guidato dal partner Roberto Ferraresi.