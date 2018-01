L&B Partners Avvocati Associati con E2E S.p.A. nell'acquisizione di un portafoglio di impianti fotovoltaici in Umbria

L&B Partners Avvocati Associati, ha assistito E2E S.p.A., player attivo nel mercato del fotovoltaico, nell'acquisizione della società di progetto Solar Umbria S.r.l., titolare di 4 impianti fotovoltaici in Umbria, per un totale di circa 4 Mw. L&B ha affiancato E2E e l'amministratore delegato della società Gianluca Lancellotti, con un team guidato dal managing partner Michele Di Terlizzi (in foto), coadiuvato dagli avvocati Giuseppe Candela e Paolo Pisani per gli aspetti di M&A e banking & finance dell'operazione e da Vincenzo Telera per gli aspetti autorizzativi e regolatori.

I venditori, Neu Solar SA ed EGBM S.r.l., sono stati assistiti dallo studio Rinaldi & Associati, con un team guidato dal partner Andrea Lazzaretti coadiuvato dall'avvocato Bartolo Dattola.

Tale operazione si colloca nella strategia di acquisizioni che E2E sta attuando con l'assistenza di L&B, finalizzata ad un consolidamento del portafoglio di asset della società che la collocano tra i primari operatori del settore.