Lo Studio rafforza i dipartimenti di Corporate/M&A, Concorrenza e Regolamentazione, Mercati Finanziari

Lo studio legale internazionale Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners ha il piacere di annunciare la nomina di 5 nuovi Soci. Si tratta di Gabriele Arcuri, Emanuele Bosia, Mariasole Conticelli, Eva Cruellas Sada e Andrea Gritti.

Gabriele Arcuri (dipartimento Corporate/M&A, Roma) è un esperto di diritto societario e commerciale, corporate governance di società, fusioni e acquisizioni, dismissioni e acquisizioni di pacchetti azionari e di aziende, operazioni di leveraged buyout e private equity, nonché della redazione di contratti di acquisizione, patti parasociali e contratti commerciali. È entrato a far parte dello studio nel 2006.

Emanuele Bosia (dipartimento Corporate/M&A, Londra) ha maturato una pluriennale esperienza nel settore delle fusioni ed acquisizioni, nel diritto societario e commerciale in generale, in operazioni di private equity, venture capital e cross-border, e nella negoziazione di accordi di joint-venture, patti parasociali ed accordi commerciali di varia natura anche di diritto inglese avvalendosi della sua abilitazione anche come solicitor inglese. È entrato a far parte dello studio nel 2014.

Mariasole Conticelli (dipartimento Mercati Finanziari, Milano) ha maturato una rilevante esperienza nel campo dei mercati finanziari assistendo società e banche d'affari, italiane ed estere, in operazioni societarie e di finanza straordinaria, incluse offerte di strumenti finanziari e quotazioni in borsa. E' inoltre esperta di profili regolamentari dei servizi di investimento e degli organismi di investimento collettivo. È entrata a far parte dello studio nel 2002.

Eva Cruellas Sada (dipartimento Concorrenza e Regolamentazione, Milano) ha maturato una specifica esperienza nell'assistenza di imprese nazionali ed estere in tema di cartelli, abusi di posizione dominante, accordi di distribuzione e di licenza, notifica di operazioni di concentrazione e azioni di risarcimento del danno da violazioni antitrust. Vanta un'ampia esperienza nei settori regolamentati (in particolare farmaceutico, energia e assicurativo/finanziario). È entrata a far parte dello studio nel 2001.

Andrea Gritti (dipartimento Corporate/M&A, Milano) è specializzato nell'assistenza a società italiane e straniere e fondi di private equity in relazione ad investimenti, dismissioni ed altri tipi di operazioni societarie ordinarie e straordinarie. Si occupa di tematiche attinenti all'acquisition financing e al rifinanziamento del debito, oltre che alla predisposizione e negoziazione di accordi commerciali. È entrato a far parte dello studio nel 2005.

Rosario Zaccà, Co-Managing Partner dello studio, ha così commentato: "Faccio le mie congratulazioni a tutti i nuovi Soci. Queste promozioni mettono in evidenza la capacità dello Studio di attrarre, selezionare e far crescere nuovi talenti. Il percorso di crescita che lo Studio continua a seguire anche attraverso lo sviluppo della partnership garantisce ai nostri clienti un servizio completo e rafforza la nostra posizione di leadership nel mercato dei servizi legali".