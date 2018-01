LS LEXJUS SINACTA ha assistito KEMIN IND.INC , società multinazionale con sede in Des Moines (IOWA – USA) e leader mondiale nell'alimentazione umana ed animale, nell'acquisizione del marchio GARMON, attivo nella produzione e commercializzazione di prodotti chimici innovativi applicati ai tessuti per l'abbigliamento.

Il team di LS LEXJUS SINACTA è stato guidato dai partners : Dott. Ottavio Martini, Avv. Gianluigi Serafini e Avv. Francesca Capodiferro, coadiuvati dai professionisti Dott.ssa Beatrice Bonfadini e Avv. Guia Santoli e con il supporto dello Studio Cecchetti ed Albani per gli aspetti fiscali.

GARMON è stato assistito dall'Avv. Roberto Vicini e dalla Dr.ssa Elisa Zafferani