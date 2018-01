MACCHI DI CELLERE CRESCE A MILANO E ROMA CON L'INGRESSO DI DUE OF-COUNSEL

Il nuovo anno porta allo studio Macchi di Cellere Gangemi due nuovi Of-counsel, ampliando le proprie competenze nel contenzioso e nell'antitrust. Fanno infatti il loro ingresso nell'associazione professionale guidata dal managing partner Claudio Visco gli avvocati Monique Sasson e Salvatore Lamarca.

Il dipartimento di contenzioso della sede di Milano potrà quindi avvalersi dell'esperienza dell'avvocato Monique Sasson, specializzata in contenzioso ed arbitrato nazionale e internazionale. Ammessa a patrocinare in Italia, Inghilterra e Galles, e New York, ha maturato una vasta esperienza in common law e civil law, collaborando con prestigiosi studi legali a Londra (Herbert Smith) e Roma (Chiomenti Studio Legale) e assistendo primarie istituzioni finanziarie e gruppi multinazionali in contenziosi in varie giurisdizioni. E' editor delle riviste giuridiche dell'Institute for Transnational Arbitration, oltre che docente di arbitrato commerciale presso il Washington College of Law, American University.

Per Salvatore Lamarca, si tratta di un gradito ritorno dopo alcuni anni trascorsi presso lo studio Bird & Bird. Lamarca, ha acquisito una consolidata esperienza nell'assistenza a clienti in tematiche di diritto comunitario, antitrust e regolamentazioni di settore. Le sue attività includono l'assistenza nell'ambito di indagini antitrust nazionali e comunitarie su intese ed abusi di posizione dominante, comunicazioni di operazioni di concentrazione nazionali e comunitarie, procedimenti comunitari relativi ad aiuti di stato, assistenza nell'ambito di indagini dell'Autorità Garante relative a pratiche commerciali scorrette ed assistenza a operatori di comunicazioni elettroniche in tematiche antitrust, contrattuali e regolamentari.

I nuovi inserimenti rafforzano la posizione dello Studio in due settori che si sono dimostrati negli ultimi anni importanti per la crescita dello Studio e contribuiranno certamente a confermare la vocazione internazionale dello stesso rafforzando i legami con clienti multinazionali ed altre realtà indipendenti con le quali Macchi di Cellere Gangemi intrattiene frequenti contatti.