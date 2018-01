NEGRI-CLEMENTI: FRANCESCA TRESOLDI NUOVO SOCIO ALLA GUIDA DEL REAL ESTATE

Un nuovo importante ingresso dopo la recente partnership con lo Studio Nobolo e lo Studio Merlin & Tonellotto.

Negri-Clementi, "boutique legale" guidata da Annapaola Negri-Clementi, annuncia l'ingresso dell'avvocato Francesca Tresoldi come nuovo socio responsabile del real estate.

L'avvocato Tresoldi ha oltre 13 anni di esperienza nel settore avendo assistito clienti domestici e internazionali in una vasta gamma di operazioni immobiliari. Tresoldi ha collaborato con i principali studi italiani e internazionali di Milano, da ultimo con Paul Hastings dove operava quale responsabile del dipartimento real estate.

«Il settore immobiliare continua ad offrire grandi opportunità – commenta Annapaola Negri-Clementi – anche grazie alla costante attenzione da parte di investitori istituzionali, anche internazionali, al nostro patrimonio immobiliare. Il settore è storicamente strategico nel DNA di Negri-Clementi e siamo fieri di avere tra i nostri clienti alcuni dei maggiori operatori immobiliari domestici ed internazionali. Diamo il benvenuto all'avvocato Tresoldi, nuovo socio dalla consolidata esperienza in ambito immobiliare, con cui lavoreremo per rafforzare l'offerta dello Studio.»

Continua, quindi, la crescita di Negri-Clementi, che può oggi contare complessivamente su oltre 30 professionisti.

L'ingresso dell'avvocato Tresoldi segue di pochi giorni una doppia importante partnership, con lo Studio Nobolo Associati stp e lo Studio Merlin & Tonellotto "Avvocati penalisti per l'impresa", al fine di implementare i servizi offerti.

".