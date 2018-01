Studio Legale Tributario di EY vince il premio "Law Firm of the Year in Italy per la protezione dei dati personali"

Lo Studio Legale Tributario di EY è stato insignito del Corporate Intl Magazine Global Award 2018 "Data Privacy Law - Law Firm of the Year in Italy", il prestigioso riconoscimento rivolto alle aziende leader nel settore e a grandi studi legali e di contabilità, che segna l'eccellenza tra i principali studi legali del mondo, avviato nel 2008 da Corporate Intl Magazine.

Selezionato tra una rosa ristretta di cinque finalisti, il gruppo di legali dello Studio Legale Tributario di EY guidati dagli avvocati Luigi Neirotti e Alessandra Pietroletti, di cui è Law Leader l'avvocato Stefania Radoccia, si è distinto per l'eccellenza nelle competenze e nel servizio dimostrato alle aziende clienti nell'ultimo anno, con particolare riguardo all'approccio metodologico ed al supporto operativo per l'adeguamento al nuovo Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali (GDPR).

Con l'occasione annunciamo che dal 1 gennaio 2018 al 31 dicembre 2019, l'avvocato Luigi Neirotti (CIPP/E), dello studio Legale Tributario di EY, di cui è IT & Data Protection Leader, ricoprirà la carica di co-presidente dello IAPP, Italia KnowledgeNet Chapter (Milano). Fondata nel 2000, l'International Association of Privacy Professionals è la più grande e prestigiosa associazione globale di esperti di protezione dei dati personali.