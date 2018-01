Il 23 gennaio 2018 dalle ore 14.30 alle ore 19.00 presso la Sala Napoleonica dell'Università degli Studi di Milano si terrà un importante convegno in materia di proprietà intellettuale e antitrust nel settore farmaceutico dal titolo "Abuses in patent filing and regulatory procedure in the pharmaceutical sector". Il convegno è organizzato dalla medesima Università e dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato in collaborazione con lo Studio Legale Bird & Bird.

L'evento sarà anche l'occasione per presentare il libro "Competition and Intellectual Property Law in the Pharmaceutical Sector. An International Perspective", curato dal prof. Giovanni Pitruzzella e dalla dott.ssa Gabriella Muscolo, rispettivamente Presidente e Componente dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, pubblicato da Kluwer Law International BV, contenente il contributo di quarantatré autori in rappresentanza di quattordici giurisdizioni.

Durante il convegno si discuterà di tutela della proprietà intellettuale ed innovazione nel settore farmaceutico e di prevenzione e repressione delle strategie abusive e anticoncorrenziali nelle fasi di registrazione dei brevetti e nelle procedure regolatorie.

Il tema è particolarmente importante ed attuale nel nostro Paese anche in considerazione del fatto che l'Italia è il secondo produttore di medicinali in Europa.

L'argomento verrà affrontato a livello internazionale da diversi punti di vista: quello delle Istituzioni, quello delle diverse imprese del settore, quello degli accademici e degli esperti, sia avvocati sia consulenti brevettuali.

Oltre al prof. Giovanni Pitruzzella e alla dott.ssa Gabriella Muscolo, saranno infatti presenti la dott.ssa Marina Tavassi, Presidente della Corte d'Appello di Milano, l'avv. Francesca Mastroianni dell'Agenzia Italiana del Farmaco, il dott. Alessandro Noce dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, la dott.ssa Teresa Sommerfeld dell'Ufficio Brevetti Europeo, la prof.ssa Stefania Bariatti e il prof. Luigi Prosperetti dell'Università degli Studi di Milano, l'avv. Fausto Massimino di Roche e l'avv. Luisa Sideri di Teva, l'avv. Giancarlo Del Corno dello Studio Legale Sena e Tarchini.

Bird & Bird sarà rappresentato dalla dott.ssa Antonella De Gregori e dall'avv. Giovanni Galimberti della sede di Milano oltre che dall'avv. Morag Macdonald della sede di Londra.