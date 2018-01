Il 1 gennaio 2018 ha aperto le porte la sede milanese del noto studio legale internazionale Herbert Smith Freehills.

Managing Partner della nuova struttura è l'avvocato Laura Orlando, che precedentemente era a capo del dipartimento Dispute Resolution, IP e Life Science di Simmons & Simmons in Italia.

Ad affiancare Laura Orlando un team internazionale integrato composto da professionisti tutti specializzati a 360 gradi in materia di proprietà industriale ed intellettuale.

In particolare, accanto a Laura è attivo nella struttura milanese un socio di fama internazionale, Sebastian Moore, anch'egli avvocato specializzato nel contenzioso brevettuale con un particolare focus life sciences, che si trasferisce a Milano dallo studio di Londra di Herbert Smith Freehills. Di nazionalità inglese, Sebastian Moore è nato e cresciuto in Italia e ha pertanto una profonda conoscenza del mercato italiano. Tra le sue clienti si annoverano colossi del pharma quali Roche, Sanofi e Takeda.

Con Sebastian si trasferisce a Milano un team di tre associates, che va ad integrare la squadra italiana attualmente già costituita da un senior counsel, due associate e una trainee e che punta a crescere ancora nei prossimi mesi.

L'avvocato Pietro Pouché, già al fianco di Laura Orlando in Simmons & Simmons, entra nella nuova struttura come Of Counsel. Pietro ha una consolidata esperienza in ogni ambito della proprietà intellettuale, dai marchi ai brevetti e dal design al diritto d'autore, ed in diversi settori industriali tra cui in particolare fashion, automotive, food, industria meccanica e TMT. Pietro vanta tra i suoi clienti grossi gruppi industriali multinazionali, che ha assistito tra l'altro in complessi contenziosi cross-border coinvolgenti giurisdizioni quali la Cina, l'India e gli Stati Uniti.

Il team degli associate italiani comprende inoltre gli avvocati Martina Maffei e Spartak Kodra.

Martina Maffei è una colonna portante del team da ormai cinque anni. Specializzata in particolare in ambito life sciences, unisce all'esperienza IP in generale e nel contenzioso brevettuale specialistico una rara competenza regolatoria in materia pharma & biotech, medical devices e healthcare.

Completa la squadra Spartak Kodra, recentemente aggiuntosi al team dopo essersi formato in una delle migliori boutique IP italiane ed aver concluso un LL.M. presso la City, University of London.

"Siamo un team consolidato e affiatato oltre che fortemente specializzato – afferma l'Avv. Laura Orlando – Lavoriamo insieme già da diversi anni su grossi contenziosi IP per alcuni clienti farmaceutici chiave, come ad esempio Gilead. Il nostro team IP – continua Orlando - fornisce servizi altamente specialistici e sofisticati in ambito contenzioso e non, potendo contare sulla struttura e sulle risorse di un grande studio internazionale".

"L'Italia è un mercato che ha ottime prospettive di crescita per la practice IP – sottolinea Sebastian Moore – l'espansione della nostra attività nell'ambito dei contenziosi brevettuali in Italia rappresenta per noi un pezzo importante nel puzzle e rafforzerà ulteriormente la nostra offerta per la clientela di tutta Europa sia nel settore life science che nell'IP in generale. Contiamo entro la fine del 2018 di espandere ancora il team IP italiano arrivando a circa 20 professionisti".