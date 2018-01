Gitti and Partners e Pirola Pennuto Zei per l'acquisizione di un flagship retail asset a Venezia

AXA Investment Managers - Real Assets (AXA IM – Real Assets) ha perfezionato, per conto di alcuni propri clienti, l'acquisto, da un investitore privato per Euro 45,75 milioni, di un importante immobile a destinazione commerciale ubicato nel centro di Venezia (a pochi metri dall'iconica Piazza San Marco).

L'immobile, avente una superficie pari a 2.660 mq su cinque piani, sarà il flagship store di Zara a Venezia, nonché uno dei più grandi immobili a destinazione commerciale ubicati nella città lagunare. Il negozio è stato inaugurato a ottobre 2017, dopo importanti e complessi lavori di ristrutturazione, che ne hanno visto la trasformazione da immobile a uso direzionale a importante, iconico e moderno asset commerciale interamente locato a Zara (società facente parte del gruppo internazionale Inditex, leader mondiale nel settore della moda), che si è impegnata a occupare l'immobile con un contratto di locazione di lunga durata.

Gitti and Partners ha assistito AXA IM - Real Assets con un team composto dagli avvocati Stefano Roncoroni (partner), Chiara Perego (senior associate) in foto, Tommaso Iadanza (associate) e Sara Schiuma (associate) per gli aspetti contrattuali, societari e immobiliari nonché dal dottor Gianlugi Strambi (of counsel) e dal dottor Matteo Mairone (tax consultant) per le questioni di carattere fiscale e contabile.

Il venditore è stato assistito dallo studio Pirola Pennuto Zei & Associati con un team composto dagli avvocati Gianluca Saccoccia (partner) e Davide Rubino (senior consultant) per gli aspetti contrattuali, societari e immobiliari nonché dalla dottoressa Daniela Gobbo per le questioni di carattere fiscale e contabile.