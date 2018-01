Gennaio 2018 - R&P Legal Studio Associato ospita nella sua sede di Busto Arsizio la mostra "Parole per vedere colori per sentire" con opere del pittore Alessio Schiavo e della poetessa Silvia Vignati.

Giovedì 25 gennaio 2018, dalle ore 18.30, Alessio Schiavo, pittore e architetto, e Silvia Vignati, giornalista e poetessa, daranno vita, nella sede di Busto Arsizio di R&P Legal (in via Goito 14) ad un'intensa esposizione che intreccia ed ibrida i rispettivi ambiti espressivi.

42 opere grafiche di recente realizzazione di Alessio Schiavo, facenti parte della serie "Racconti silenziosi", ispirate alle composizioni poetiche della raccolta di versi Marosi di Silvia Vignati costituiscono il cuore della mostra.

Ancora una volta, R&P Legal manifesta interesse ed attenzione al mondo della cultura e dell'arte, con l'obiettivo di crescita e valorizzazione della positiva ricchezza del territorio.

La mostra, che sarà visitabile tutti i giovedì previo appuntamento dalle ore 16.00 alle 19.00, proseguirà fino al 22 marzo 2018.

Giovedì 8 febbraio, in occasione dell'apertura serale dell'esposizione, si terrà una lettura dal vivo delle poesie di Silvia Vignati alle ore 21.00.

L'ingresso è gratuito.