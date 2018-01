Tutti gli studi nell'acquisizione di RGI da parte di Corsair Capital

BonelliErede e Slaughter and May hanno affiancato il fondo statunitense Corsair Capital nell'operazione di acquisizione di una quota di maggioranza di RGI, società attiva nella produzione di software specializzati e lo sviluppo e l'implementazione di sistemi dedicati per il settore assicurativo, precedentemente controllata da Ardian.

L'acquisizione è stata parzialmente finanziata tramite la sottoscrizione di un contratto di finanziamento garantito sia da garanzie personali sia da garanzie reali composto di una linea di finanziamento di tipologia term, una linea di finanziamento di tipologia revolving e una possibile ulteriore linea di finanziamento.

Per BonelliErede ha agito un team guidato da Eliana Catalano, partner del Focus Team Private Equity, con il senior associate Luca Del Nunzio e gli associate Elena Tellini e Fabio Saguato. Emanuela Da Rin, partner, e Federico Cocito, associate, hanno seguito gli aspetti di leveraged finance. Slaughter and May ha seguito il deal nei profili di diritto UK con un team guidato dai partner Susannah Macknay e Filippo de Falco.

Lo Studio Gattai, Minoli, Agostinelli & Partners ha assistito i principali venditori, una società controllata dal fondo di investimento Ardian France e Sirius Holding S.r.l. con un team composto, per gli aspetti M&A, dal partner Stefano Catenacci e dagli associate Michele Ventura e Maria Persichetti e, per gli aspetti Finance, dal partner Gaetano Carrello e dall'associate Marcello Legrottaglie.

L'Avv. Francesco Cartolano, dello studio Accinni e Cartolano, ha assistito i manager di RGI.

CBA, con il socio Diego De Francesco, il counsel Paolo Ferrandi e l'associato Saverio Pizzi, ha assistito Ardian per quanto concerne gli aspetti fiscali dell'operazione.

Il team di White & Case ha assistito il team di Private Capital di Goldman Sachs in qualità di mandated lead arranger e original lender per gli aspetti di diritto francese, inglese e italiano ed è stato guidato dai partner Michael Immordino (Milano e Londra), Iacopo Canino (Milano) e Ben Wilkinson (Londra) insieme agli associate Stefano Bellani (Milano), Caroline Murphy (Londra) e Lorenzo Colombi Manzi (Milano).

Lo studio legale e fiscale Tremonti Romagnoli Piccardi e Associati ha assistito Goldman Sachs in qualità di mandated lead arranger e di original lender per gli aspetti fiscali di diritto italiano con un team composto dai partner Lorenzo Piccardi e Laura Gualtieri e dal senior associate Stefania Trezzini.

Lucid Agency and Trustee Services ha agito in qualità di agent e security agent del contratto di finanziamento.