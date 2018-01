WFW con Clifford Chance nel rifinanziamento di impianti fotovoltaici di Maas Capital Renewables

Lo studio internazionale Watson Farley & Williams ha assistito la società olandese Maas Capital Renewables, Investment Partner di ABN AMRO Private Equity attivo nel settore delle energie rinnovabili, nel rifinanziamento di sei impianti fotovoltaici.

Gli impianti, con una potenza complessiva di circa 15,6 MWp, sono situati in Molise, Puglia e Lazio.

Maas Capital Renewables è un operatore specializzato nel settore energy, con all'attivo investimenti nei cosiddetti generation projects (sia in ambito eolico che solare), ed investimenti equity in società operanti nell'industria energy. Frederik Deutman, Managing Director di Maas Capital ha commentato: "Abbiamo profuso notevoli sforzi con i nostri partner per ottimizzare e migliorare le prestazioni energetiche dei nostri impianti solari, sforzi resisi necessari a seguito dell'introduzione dello Spalma Incentivi. Siamo molto contenti della buona riuscita del rifinanziamento da parte di Santander, ultima tappa di questo processo. Nel 2018 saremo focalizzati su nuove opportunità di greenfield, ed in particolare su progetti di Grid-parity."

Il finanziamento, dell'importo di circa € 38 milioni, è stato concesso da Banco Santander S.A., Milan Branch, che ha agito in qualità di arranger e lender, e Banco Santander S.A., in qualità di agente.

Il team di WFW che ha assistito Maas Capital Renewables, è stato guidato dai Partner Eugenio Tranchino e Mario D'Ovidio, coadiuvati da Laura La Rocca e Bianca Lombardo. Il Counsel Giuseppe Franch, con il supporto del Dott. Marco Mesina, ha curato gli aspetti fiscali del finanziamento.