"Barriere architettoniche e condominio" è il titolo del convegno organizzato da ANAPI che si terrà sabato 27 gennaio 2018 dalle ore 9,30 alle 13,30. Location dell'evento è la Sala Sgarbi, all'interno dell'Hotel Parco dei Principi, viale Europa 6 (Bari Palese).



Dall'installazione degli impianti per disabili nei condomini alle esigenze sollevate dalle associazioni; dalle linee guida PEBA (Piano Eliminazione Barriere Architettoniche) agli interventi realizzati dall'attuale amministrazione. Tutto questo sarò oggetto del convegno che vedrà come ospiti: Roberto Masciopinto, Presidente Ordine degli Ingegneri di Bari, Vitantonio Frallonardo, Presidente dell'Ordine degli Architetti, Pianificatori e Paesaggisti della Provincia di Bari, Giuseppe Riccardi, CNA Bari, Giuseppe Trieste, Presidente FIABA Onlus, Marco Livrea, consigliere incaricato dal Sindaco alle politiche di tutela all'accessibilità urbana e Presidente della cooperativa Bari Zero Barriere, Antonio Garofalo, coordinatore del comitato nazionale giovani dell'Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti e Presidente dell'Associazione "Le Zanzare", Giuseppe Galasso, Assessore ai Lavori Pubblici, Carla Tedesco, Assessora Urbanistica e Politiche del Territorio, Roberto Bonasia, consulente ANAPI, Luca Baldin, Project manager Smart Building Italia e Vittorio Fusco, Presidente ANAPI. Modera Saverio Fossati, giornalista Sole 24 Ore.



L'evento è patrocinato da: Regione Puglia, Comune di Bari, Città Metropolitana, CNA Bari, Gruppo 24 Ore, Smart Building Italia e Italia Didacta;

Ordini accreditati: Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Bari, Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti, Pianificatori e Conservatori della Provincia di Bari, Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bari.

Tra le associazioni che hanno aderito all'iniziativa: Bari Zero Barriere, ConLoro, Le Zanzare, FIABA Onlus e Cuore Digitale.

La partecipazione dà diritto a 4 crediti formativi per gli amministratori iscritti ad ANAPI. Appuntamento sabato 27 gennaio, Hotel Parco dei Principi (Bari Palese).

L'ingresso è gratuito.



IL PROGRAMMA COMPLETO