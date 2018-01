Best Capital Italy compra Non performing loans per 128 milioni di euro

L'operazione, promossa e coordinata da Iccrea Banca, riguarda NPL del Sistema del Credito Cooperativo

La società Best Capital Italy srl, controllata italiana del gruppo polacco Best SA, specializzato in investimenti in NPLs e quotato alla Borsa di Varsavia, ha comprato circa 128 milioni di euro di crediti in sofferenza originati da 15 Banche di Credito Cooperativo, da BCC CreditoConsumo e dal Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo.

Per le cedenti, l'operazione è stata promossa e coordinata in tutte le sue fasi da Iccrea Banca (l'Istituto Centrale del Credito Cooperativo), che ha agito in qualità di sole arranger e advisor.

BEST Italy Capital è stata assistita dal proprio Master Servicer Zenith Service, intermediario finanziario specializzato in servizi per la finanza strutturata con rating Strong da parte di Standard & Poor's.

Best Capital Italy, coadiuvata in Italia da Lucio Ranaudo e Andrea Vitelli, è stata assistita per gli aspetti legali da Raynaud Studio Legale con un team formato da Daniele Raynaud, Antonio Campagnoli e Giovanni Calvi.

Iccrea Banca è stata assistita, per gli aspetti legali, da Norman Pepe, Fabrizio Occhipinti e Deborah Giurgola del team di finanza strutturata di Gitti and Partners.