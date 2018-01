Venerdì 19 gennaio a Sarmeola di Rubano (PD) la Giornata dell'Associazione Commercialisti delle Tre Venezie sugli strumenti di accertamento tributario e di difesa del contribuente

Sono 300 i commercialisti da tutto il Nordest attesi a Villa Borromeo di Sarmeola di Rubano per la Giornata di studio "Come affrontare l'accertamento tributario" organizzata dall'Associazione dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili delle Tre Venezie (ADCEC Tre Venezie).

L'appuntamento è per venerdì 19 gennaio a Sarmeola di Rubano (PD) presso Villa Borromeo dalle 9.30 alle 17.30.

Il Decreto Legislativo 158/2015, con cui è stato riformato il sistema delle sanzioni amministrative tributarie, e i successivi provvedimenti attuativi hanno introdotto un nuovo modo di gestire il rapporto tra Amministrazione Finanziaria e contribuente, orientato a promuovere e instaurare un rapporto collaborativo tra le parti.

In questo contesto, la figura del commercialista assume sempre di più il ruolo di anello di congiunzione nel rapporto tra Amministrazione Finanziaria, cittadini e imprese, soprattutto nell'assistenza al cliente per prevenire il contenzioso tributario e pervenire a provvedimenti di autotutela del contribuente.

Obiettivo della Giornata è perciò fornire ai professionisti una panoramica degli strumenti utili per analizzare l'intero procedimento che caratterizza l'attività di controllo, di accertamento e di difesa del contribuente.

La prima parte dell'incontro offrirà una panoramica sulla definizione dell'accertamento con l'adesione del contribuente e prenderà in esame le più frequenti contestazioni dell'Amministrazione Finanziaria. Il pomeriggio sarà focalizzato, invece, ad un approfondimento sulle valutazioni di convenienza per rispondere alle richieste di accertamento quali gli strumenti deflattivi e il ravvedimento operoso.

Dopo i saluti di Fabio Marchetto, Presidente ADCEC delle Tre Venezie, e di Dante Carolo, Presidente dell'ODCEC di Padova, interverranno come relatori: Luigi Magistro, già colonnello della Guardia di Finanza, dal 2001 al 2012 è stato responsabile della Direzione Centrale Accertamento dell'Agenzia delle Entrate, tra il 2012 ed il 2014 è stato Direttore Generale dei Monopoli di Stato e successivamente Vice Direttore Generale dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, Stefano Zagà, Avvocato cassazionista e Professore di diritto tributario presso l'Università di Verona, Laura Ambrosi, Dottoressa in Economia ad indirizzo Giuridico legislativo, si occupa prevalentemente di assistenza post accertamento e di contenzioso tributario e Mirta Verlato, Dottore commercialista e revisore legale dei conti, specializzata nell'attività di consulenza in materia di fiscalità internazionale delle persone fisiche e giuridiche. Modera i lavori Antonio Iorio, Avvocato abilitato alla difesa nelle giurisdizioni superiori, si occupa prevalentemente di contenzioso tributario e penale tributario.

Tutte le informazioni su www.commercialistideltriveneto.org