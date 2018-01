GOP e Pedersoli con IdeA Taste of Italy nel ingresso in CDS S.r.l.

Lo studio legale internazionale Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners ha assistito IDeA Taste of Italy, fondo di private equity italiano specializzato nel settore agroalimentare gestito da DeA Capital Alternative Funds SGR, nell'acquisizione di una partecipazione pari al 35% di CDS S.r.l., azienda piacentina leader italiano nella produzione di chiusure in plastica per bevande, controllata dalla famiglia Delfanti.

L'ingresso del fondo di private equity mira a far consolidare la posizione di leadership di CDS nel mercato italiano e di accelerare la crescita del business nei mercati esteri. L'investimento, avvenuto nell'Aprile 2017 ha consentito CDS a completare la sua acquisizione del 100% della società concorrente spagnola Manufacturas Inplast SA nel dicembre 2017. Nasce così un gruppo internazionale, con sede a Piacenza, in grado di competere in maniera significativa a livello globale tramite 4 stabilimenti produttivi (2 in Italia, 1 in Repubblica Ceca e 1 in Spagna).

GOP ha assistito IdeA Taste of Italy con un team guidato dal partner Gianluca Ghersini (in foto) coadiuvato dal senior associate Lucia Occhiuto e dall'associate Eleonora Canonici.

CDS e la famiglia Delfanti sono state assistite da Pedersoli Studio Legale, con un team composto dall'equity partner Alessandro Marena e dal partner Andrea Faoro che, insieme allo studio legale spagnolo Gomez-Acebo & Pombo, con i partner Fernando de las Cuevas Castresana e Diego Martinez Colino, hanno seguito anche l'acquisizione della società spagnola Manufacturas Inplast SA perfezionata nel dicembre 2017.

Advisor finanziario di CDS nell'operazione di ingresso del fondo IdeA è stato Antonio Gobbi di Gobbi e Associati.