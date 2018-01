Il garante per la protezione dei dati personali e il nuovo regolamento Ue

Il garante nazionale per la protezione dei dati personali, Antonello Soro, nel corso di un convegno a Bari, spiega "Il nuovo regolamento Ue in materia di protezione dei dati personali (assieme alla direttiva 680 sui trattamenti per fini di polizia e giustizia penale) rappresenta la cornice normativa in cui si giocherà una delle sfide più importanti per i prossimi decenni: quella dell'effettività del diritto fondamentale alla protezione dei dati personali . "La riforma – ha spiegato – nasce anche dall'esigenza di superare le asimmetrie nell'applicazione della direttiva-madre, che avevano impedito un livello di tutela davvero armonizzato per i cittadini europei".

Tutelare la protezione dati, ha rilevato ancora il Garante, "determina, in primo luogo, la scelta di un modello giuridico e istituzionale di tutela fondato, anzitutto, sul ruolo di garanzia, in condizioni di terzietà, di Autorità indipendenti che, in quanto snodi di una rete dell'Unione, sono parti di un comune progetto costituzionale europeo. Da ciò deriva anche l'esigenza di assicurare ai cittadini europei un livello di tutela davvero omogeneo, così anche da poter costituire quel modello europeo su cui gli altri ordinamenti potranno via via convergere".