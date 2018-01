Lunedì 16 gennaio 2018, presso il Tennis Club Milano Alberto Bonacossa si sono disputati gli incontri della sesta giornata della Prata & Mastrale Lawyers' Tennis Cup.

Nel primo match - valido per la seconda giornata del Girone B - si sono incontrati i team di Dentons e di GianniOrigoniGrippoCappelli; il match ha visto l'affermazione per 2 a 1 di Dentons grazie alla vittoria dell'Avv. Aliverti Puri nel singolare decisivo.

Il secondo match della serata vedeva opposte la squadra di Legance contro quella di GMAP e si è concluso con la vittoria di Legance per 2 a 1. L'avv. Caliò Marincola che ha dato il punto decisivo alla propria squadra nell'ultimo singolare ha dichiarato "Siamo molto contenti e soddisfatti per questo secondo successo; combattuto ed avvincente. Ci aspettavamo una qualità molto elevata della squadra avversaria, e così è stato".

Nell'ultimo incontro della serata Hogan Lovells si è imposta su NCTM per 2 a 1 al termine di tre match estremamente combattuti. "E' stato un incontro molto divertente, combattuto soprattutto nel doppio, con scambi prolungati ed avvincenti. Dopo il nostro deludente esordio, vincendo su NCTM abbiamo ora qualche possibilità per qualificarci alla seconda fase del torneo" ha dichiarato l'avv. Corrado Fiscale, che ha trascinato la propria squadra alla vittoria, imponendosi nel l'incontro di singolo e di doppio.

Nella foto allegata: i componenti delle squadre di Dentons e di GianniOrigoniGrippoCappelli che hanno preso parte al match di ieri sera.