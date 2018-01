"Riflessioni deontologiche" -Convegno A.G.AVV

Convegno A.G.AVV. 19 Gennaio 2017 ore 15.30, Torrione Angioino, Bitonto

Nell'ambito della professione forense la deontologia ricopre un aspetto fondamentale poiché strettamente connesso al corretto svolgimento della stessa sia nei confronti dei colleghi sia verso i cittadini assistiti.

Proprio per questo, l'Associazione Giovani Avvocati "Giuseppe Napoli" (A.G.AVV.) ha organizzato per venerdì 19 Gennaio 2018 alle ore 15.30 presso il Torrione Angioino in Bitonto un convegno nella forma della tavola rotonda così da consentire la massima interazione e scambio di informazione tra i relatori e gli avvocati che vi presenzieranno.

Gli indirizzi di saluto saranno a cura dell' Avv. Giovanni Stefanì (Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Bari) a seguito dei quali si entrerà nel vivo dei lavori di discussione a cura dei Consiglieri dell'Ordine degli Avvocati di Bari tra cui l' Avv. Giuseppe Basciani che tratterà la tematica de "Il conflitto di interessi: dalla bottega alla società", l'Avv. Alessandra Di Fronzo che tratterà la tematica de "I rapporti con i terzi e le controparti", l' Avv. Gabriella Panaro che tratterà la tematica de "La revoca e la rinuncia al mandato e alle liti" ed infine l'Avv. Guglielmo Starace che tratterà la tematica de "I rapporti con i colleghi".

Introduzione e moderazione sono a cura dell'Avv. Romina Centrone (Presidente Associazione Giovani Avvocati "Giuseppe Napoli"). "Il rispetto delle norme deontologiche rappresenta le fondamenta necessarie su cui quotidianamente l'avvocato costruisce il proprio domani professionale – afferma l'Avv. Centrone – è il punto di equilibrio essenziale nel delicatissimo compito di contemperare tutti gli interessi in gioco".

Il convegno è organizzato dall'A.G.Avv. con il patrocinio dell'Ordine degli Avvocati di Bari ed in collaborazione con "Il Commentario del merito".

La partecipazione all'incontro formativo è gratuita.

Il tavolo convegnistico è indirizzato prevalentemente agli avvocati ed operatori nel settore giuridico ma è aperto anche alla cittadinanza interessata.

Per gli avvocati partecipanti sono riconosciuti crediti deontologici dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bari.