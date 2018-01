Anno nuovo, tempo di nomine e di riconoscimenti in LCA!

LCA Studio Legale apre l'equity partnership a Giangiacomo Rocco di Torrepadula, Marina Rosito, Edoar-do Calcaterra e Riccardo Massimilla, avvocati che, cresciuti e formatisi internamente, hanno saputo dimostrare sul campo il proprio talento, raggiungendo ambiziosi obiettivi professionali, conquistando la fiducia di clienti e colleghi e contribuendo in prima persona allo sviluppo nazionale e all'affermazio-ne internazionale dello Studio.

Giangiacomo Rocco di Torrepadula svolge la propria attività professionale prevalentemente nell'ambi-to del diritto societario e commerciale, prestando consulenza in particolare nei settori Corporate, M&A e Real Estate, e nel campo degli strumenti di protezione del patrimonio.

Marina Rosito è specializzata in operazioni di M&A, diritto societario, corporate governance, contrat-tualistica commerciale, arbitrati nazionali e internazionali. Opera inoltre nell'ambito del diritto falli-mentare e delle procedure concorsuali.

Edoardo Calcaterra si occupa prevalentemente di diritto d'impresa, M&A, investimenti internazionali e contrattualistica commerciale, e ha maturato particolare esperienza nell'assistenza a società operanti in ambito Luxury e TelCom e nei rapporti con la Francia e i Paesi dell'area araba.

Riccardo Massimilla è co-responsabile della sede genovese dello Studio ed è specializzato in operazio-ni di M&A, finanza straordinaria, contrattualistica internazionale, diritto dei trasporti e delle assicura-zioni.

Queste nomine si inseriscono nel significativo processo di crescita dello Studio, che ha visto le risorse di LCA raddoppiare nel corso degli ultimi 4 anni. Con lo sguardo rivolto al futuro, lo Studio conferma dunque la decisa volontà di valorizzare quelle risorse che hanno saputo rispondere con competenza, etica ed eccellenza alle richieste del mercato e con successo alle sfide della concorrenza e della pro-fessione.