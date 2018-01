DLA per Compre nell'acquisizioni di un portafoglio in run-off di Generali UK

DLA Piper ha assistito Compre nell'acquisizione di un portafoglio in run-off appartenente a Generali UK Branch.

L'operazione è stata strutturata in due fasi, la prima costituita da un accordo di riassicurazione del tipo "loss portfolio transfer", la seconda, soggetta all'approvazione di IVASS, consistente nel trasferimento del ramo d'azienda formato dalle attività e passività rientranti nel perimetro di cessione.

Con lo stesso accordo, Compre si è inoltre obbligata a fornire copertura riassicurativa a Generali US Branch. L'operazione, valutata in termini di potenziali passività trasferite, ha un valore complessivo di circa 300 M €, e testimonia il crescente interesse per soluzioni di ottimizzazione del capitale mediante disposizione delle passività di lungo termine nel settore assicurativo in Italia. DLA Piper ha agito con un team multidisciplinare composto di professionisti di tre diverse giurisdizioni,guidato in UK da PK Paran e Melanie James, coadiuvati principalmente da Tim Baumgartner e Jennifer Griffin, nonché da Bill Marcoux, Peter Rice e Paul Chen per i profili di US law, mentre per gli aspetti di diritto italiano ha agito il partner Francesco Cerasi, coadiuvato dal legal director Mauro Carretta.