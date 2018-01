il 23 Gennaio, a Fiorano Modenese, con il patrocinio di SIMLA

Martedì 23 gennaio (dalle ore 9.30 alle 16.15) si terrà presso lo spazio Salute e Formazione di Florim a Fiorano Modenese un importante appuntamento dedicato al tema di attualità più discusso in ambito sanitario: la Legge Gelli-Bianco.

Il convegno, dal titolo "Risk Management: nuovi modelli e strategie di innovazione possibili a valle della Legge 24/17", è organizzato gratuitamente dall'ospedale di Sassuolo e patrocinato da SIMLA Società Italiana di Medicina Legale e delle Assicurazioni.

L'incontro si propone di dare risposte alle domande emerse in questo periodo di forte cambiamento per il settore sanitario, in attesa dei Decreti Attuativi della riforma sulla responsabilità professionale e sicurezza delle cure. Quali le migliori strategie di risk management per le aziende sanitarie? Come integrare la gestione del rischio clinico con quella della qualità e la formazione del personale sanitario?

Qualità e sicurezza delle cure, miglior gestione del rischio, prevenzione degli errori, responsabilità in campo sanitario e cambiamenti per il Servizio Sanitario Nazionale saranno i temi affrontati dai grandi esperti del nostro Paese.

Durante la giornata inoltre verrà simulato un caso di rianimazione pediatrica e neonatale, grazie ad alcuni manichini interattivi di nuova tecnologia.

La giornata vede importanti interventi di Medici legali, come Lorenzo Polo, volto di spicco di SIMLA e FAMLI e Dirigente medico Inail; Direttori Generali, Sanitari e Amministrativi; Risk Manager e Studi legali; nel pomeriggio, la tavola rotonda "Modelli di risk management, esperienze a confronto ed evoluzioni possibili" darà spazio al confronto.

SIMLA, che patrocina l'evento, da sempre si propone di promuovere e tutelare la cultura medico-legale a livello scientifico, legislativo, sociosanitario e professionale e di difenderne i principi etici e deontologici.

Il programma completo