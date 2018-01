DLA Piper: Raffaella Quintana tra le "Top Acritas Star". Solo 13 le donne

L'avvocato Raffaella Quintana, Partner co-responsabile del dipartimento Litigation & Regulatory di DLA Piper Italia, è stata riconosciuta tra le Top Acritas Star, gli advisor legali che, secondo la ricerca indipendente eseguita a livello mondiale dal centro di ricerca legale internazionale Acritas, hanno ricevuto tre o più menzioni per essere tra i migliori professionisti legali dai senior in-house lawyer consultati.



Nel lancio della sua Star Lawyer survey per il 2018, Acritas ha anche pubblicato un nuovo report nel quale mette in evidenza l'incidenza del genere sulle risposte dei legali in-house, i quali, se uomini, solo nel 15% dei casi hanno nominato avvocati donne. Con il risultato che, a livello globale, solo 13 avvocati donne hanno ricevuto tre o più nomination. Tra queste, l'unica italiana, l'avv. Quintana.



Raffaella Quintana è il Partner co-responsabile del dipartimento Litigation & Regulatory nonché della practice White Collar Crime, Investigation e Compliance di Dla Piper Italy, il principale studio internazionale in Italia, presente in oltre 30 paesi nel mondo. L'avv. Quintana lavora presso l'ufficio di Roma. Si occupa di tutte le problematiche connesse al diritto penale d'impresa. Difende amministratori e manager di società nazionali e multinazionali in procedimenti penali che traggono origine dalla loro attività in azienda nonché le società nei procedimenti ex D. Lgs. n. 231/2001 (che prevede la responsabilità, sostanzialmente, penale delle aziende a seguito della commissione di reati da parte di manager e dipendenti).



Raffaella Quintana è indicata tra gli avvocati più quotati in Italia in ambito penale e compliance dalle principali directories legali internazionali: in Fascia 1 per Chambers Europe, la principale directory del settore legale; è menzionata da The Legal 500 EMEA tra i principali professionisti nel dispute resolution in Italia.



‘'Certo, sono soddisfatta di questo risultato – commenta l'avvocato Quintana – che leggo non solo come un riconoscimento del mio lavoro, ma di quello di tutta un'intera squadra, che con professionalità e passione opera per i clienti dello Studio. Mi rammarica, però, quale professionista-donna, di dover ancora constatare un'incidenza così forte del bias di genere nel mercato dei servizi legali, così come ce lo mostrano i risultati della ricerca di Acritas. Per altro verso, mi conferma la necessità e l'importanza del lavoro che, con il gruppo LAW Italia – Leadership Alliance for Women di DLA Piper, stiamo facendo per promuovere e valorizzare i talenti professionali femminili. Sarebbe bello vedere il prossimo triennio una percentuale significativamente più alta di avvocati donne tra le Star di Acritas. Comunque, noi continuiamo convintamente a lavorare per questo.''



L'Avvocato Quintana ha guidato le professioniste dello Studio nella costituzione di LAW Italia – Leadership Alliance for Women, un gruppo formato per promuovere e valorizzare i talenti professionali femminili, attraverso percorsi di formazione interna, iniziative dedicate ed eventi. Prima costituito solo da professioniste dello Studio, LAW oggi ha dato vita a una vera e propria community, raccogliendo l'istanza anche di professioniste esterne, interessate a coltivare così il dialogo e il confronto su temi tecnici e di interesse per il migliore sviluppo professionale delle donne.