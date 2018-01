Gattai, Minoli, Agostinelli & Partners e Dentons nella cessione di Monviso S.r.l. da PM & Partners a Cerea Partenaire

PM & Partners SGR annuncia la cessione di Monviso S.r.l., società tra i leader nel settore dei prodotti alimentari sostitutivi del pane, che hanno caratteristiche gourmet e salutistiche/funzionali.



L'investimento in Monviso era stato realizzato da PM & Partners nel corso del 2012. Dopo un rafforzamento della struttura organizzativa e manageriale della società, culminato con l'ingresso di Alessandro Manfredi Cusmano quale amministratore delegato, la società è cresciuta sia per linee interne, espandendo la gamma di prodotti e la presenza sui mercati esteri, sia attraverso l'acquisizione nel corso del 2015 di Biscotteria Tonon S.p.A.



PM & Partners ha ceduto la partecipazione di controllo di Monviso (circa il 96%), mentre la quota residua è stata ceduta dai managers. L'acquirente è Altabread S.r.l., società controllata da Céréa Partenaire (la quale ha agito per conto del fondo chiuso Cerea Capital II Italia) e partecipata da fondi gestiti da Capzanine.



Alessandro Manfredi Cusmano manterrà la carica di amministratore delegato, che ricopre fin dal 2013, mentre Marco Visentin ricoprirà la carica di CFO. Il top management affiancherà Céréa Partenaire con una quota pari a circa il 5% del capitale di Altabread.



Fondata nel 1936, Monviso è società piemontese la cui attività è svolta presso quattro stabilimenti situati nelle province di Torino, Asti, Pavia e Verona. La Società opera con il marchio Monviso, producendo diverse linee alimentari quali la linea Prima Colazione (con il celebre Biscotto Salute), la Linea Benessere (di cui fanno parte gli iposodici e la linea di fette biscottate Io Sono), la Linea Biologica, la Linea Snack e la Linea Pasticceria (con i cookies ai tre cereali).

PM & Partners è stato assistito per la parte legale dallo studio Gattai, Minoli, Agostinelli & Partners. Il team, per la parte di corporate, è stato guidato dal Partner Sebastiano Cassani, coadiuvato dal Senior Associate Guido Cavaliere e dall'Associate Roberto Garrone. Per la parte banking, l'operazione è stata seguita dal Partner Marco Leonardi e dagli Associate Federico Tropeano e Cristina Cupolo.



Vitale & Co. ha agito come advisor finanziario dell'operazione per conto dei venditori con un team composto da Alberto Gennarini, Valentina Salari e Raffaele Ciccarelli. La vendor due diligence è stata seguita da Emanuela Pettenò di PwC.



Per la parte legale, Céréa Partenaire è stato assistito dallo studio Dentons, per la parte corporate dal Partner Alessandro Dubini, dal Managing Counsel Filippo Frabasile e dal Trainee Marco Martinelli, per la parte banking dal Partner Alessandro Fosco Fagotto, dal Senior Associate Edoardo Galeotti e dall'Associate Tommaso Zanirato e per la parte fiscale dal Partner Andrea Fiorelli e dall'Associate Matteo Chinaglia.



I fondi gestiti da Capzanine, coinvestitori in Altabread, sono stati assistiti da Gitti and Partners dal socio Vincenzo Giannantonio, dai Senior Associate Cristina Cavedon e Giacomo Pansolli e dall'Associate Francesco Mirizzi.



Parte della provvista finanziaria necessaria per l'acquisizione è stata messa a disposizione, sotto forma di "prestito obbligazionario mezzanino", da fondi gestiti da Céréa Partenaire e da Capzanine, assistiti da Gitti and Partners con un team composto dal socio Vincenzo Giannantonio, dal Counsel Daniele Cusumano, dal Senior Associate Filippo Rota, dall'Associate Gloria Manunza e dalla Junior Associate Francesca Annibale.



La due diligence finanziaria e contabile è stata eseguita da Grant Thorton e per la business due diligence da Alberto Regazzo di Long Term Partners.



Andrea Pagliara e Adriano Adriani di Brera Financial Advisory hanno agito come advisor finanziario degli acquirenti.



In tale operazione, ad assistere il pool di banche, composto da Crédit Agricole Italia (anche in qualità di banca agente) e Banca Nazionale del Lavoro, è stato lo studio legale Simmons & Simmons con il Partner Davide d'Affronto, la Supervising Associate Ilaria Griffo, Alma Migliorini e Vanessa Malena.



L'operazione è stata seguita, quanto agli aspetti notarili, da Giovannella Condò, Milano Notai.