PwC TLS e SAT Studio Legale nella compravendita di Bertagni 1882 S.p.A.

Lo studio PwC TLS assiste la società spagnola Ebro Foods SA, quotata alla Borsa di Madrid, la quale, seguendo la sua strategia di diventare un riferimento mondiale nel premium food ed il secondo produttore di pasta fresca al mondo, attraverso le sue controllate Panzani SAS e Pastificio Lucio Garofalo SpA (della quale possiede il 52%), ha raggiunto un accordo vincolante per l'acquisto di una quota di maggioranza pari al 70% nella società italiana Bertagni 1882 SpA.

Gli attuali azionisti e managers di Bertagni 1882 S.p.A. Antonio Marchetti e Enrico Bolla, assistiti da SAT Studio Legale, manterranno il 30% della quota di capitale e continueranno a gestire la società.

La transazione è valutata 130 milioni di euro (enterprise value ante aggiustamenti).

Il team di PwC TLS è stato guidato dall'avvocato Davide Frau ed ha visto il coinvolgimento degli avvocati Riccardo Perlasca ed Erika Tomat con la supervisione del socio Barbara Ferri. Il team di PwC Deals, guidato da Giovanni Tinuper con il supporto di Valentina Taddeo e Daniela Mentesana, ha assistito Ebro Foods SA in qualità di advisor finanziario. PwC TLS ha anche curato gli aspetti fiscali dell'operazione.

Il team dello Studio SAT è stato guidato dal Dott. Silvio Genito per gli aspetti fiscali e finanziari e dagli avvocati Alvise Spinazzi e Matteo Vernizzi per gli aspetti legali.

Il completamento dell'operazione è soggetto all'approvazione delle autorità antitrust ed è previsto entro la fine del primo trimestre del 2018.

Bertagni 1882 S.p.A., con stabilimenti produttivi a Vicenza ed Avio (Italia) e una forza lavoro di 275 dipendenti, è noto come il più antico marchio di pasta ripiena in Italia e specialista nel segmento premium di pasta fresca. Il fatturato nel 2017 supera i 70 milioni di euro, con oltre il 90% realizzato fuori dall'Italia.