Lo Studio Legale Sabelli e lo Studio Legale del Professor Avvocato Paolo Benazzo annunciano la loro fusione e la nascita della boutique legale SabelliBenazzo con effetto dal 1° gennaio 2018.

Grazie alla fusione, SabelliBenazzo rafforza la propria assistenza giudiziale e stragiudiziale, offrendo un servizio di consulenza di qualità nel diritto societario e d'impresa, dalla contrattualistica, anche internazionale, all'M&A, con una specializzazione tributaria e legale molto rilevante soprattutto nell'attività arbitrale, nelle operazioni straordinarie nonché nelle situazioni di crisi aziendali.

«La nostra unione è in controtendenza rispetto all'attuale mercato legale in Italia, caratterizzato negli ultimi anni da molte scissioni - ha commentato l'Avvocato Luca Sabelli, name partner di SabelliBenazzo. – Crediamo, infatti, che per fornire un'assistenza completa ai clienti occorra essere presenti su tutto il territorio nazionale, oltre che essere dotati di competenze eccellenti e di un'organizzazione molto efficiente.

Siamo convinti che grazie a questa fusione potremo rafforzare la nostra presenza su Milano, mantenendo comunque un approccio di collaborazione strategica con il cliente; non è un caso, infatti, che entrambi gli Studi si contraddistinguano per la longevità dei rapporti con i clienti, che ci scelgono perché trovano nei nostri professionisti dei veri partner di business. In tale ottica anche i nostri sistemi di remunerazione sono spesso basati su sistemi di incentivazione parametrati al raggiungimento dei risultati utili per i nostri clienti».

Grazie alla sinergia dei team delle sedi di Milano e Roma, la nuova realtà potrà espandere la propria attività, mantenendo al contempo l'approccio da boutique che da sempre ha contraddistinto i due Studi: efficienza, esperienza e uno stretto rapporto fiduciario con il cliente.

«La fusione dei nostri studi rappresenta una sfida importante ed è il coronamento di un percorso comune che abbiamo portato avanti già da diverso tempo - ha aggiunto il Professor Paolo Benazzo, ordinario di Diritto commerciale nell'Università di Pavia e name partner di SabelliBenazzo. – La nostra attività è complementare ed ora sarà ancora più facile, ma soprattutto più efficace nell'interesse dei clienti, condividere i progetti professionali e coniugare l'approccio e l'approfondimento accademici con la consolidata esperienza professionale. La forte integrazione tra i diversi segmenti di attività, di conoscenze e di professionalità, è per entrambi una vocazione naturale ed un valore aggiunto che riteniamo molto importante e utile per le imprese che, in questo modo, riusciamo a seguire compiutamente, nelle loro diverse problematiche ed esigenze operative e di crescita. Particolare attenzione è rivolta anche alla crescita e al consolidamento, anche fuori dai confini nazionali, delle PMI".