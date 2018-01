LCA con True Motion nell'apertura della branch italiana

LCA Studio Legale, con un team formato da Giulia Cerutti e Andrea Carreri (Corporate), Giuseppe Bolo-gna (Labour) e Roberto Pellizzari (Tax) ha assistito la multinazionale statunitense True Motion Inc., operante nel mercato dei prodotti software per le imprese di assicurazione, nella costituzione della branch italiana e nella predisposizione e negoziazione dei contratti necessari per l'operatività del busi-ness in Italia e nell'area del Sud Europa.

La branch in Italia, che rappresenta il tassello che ancora mancava a True Motion nel Sud Europa, sarà il motore per l'espansione territoriale e per l'acquisizione di nuovi clienti in tutta l'area del Mediterra-neo, considerata strategica per lo sviluppo economico della società