LED Taxand si rafforza nel Trasfer Pricing con l'ingresso di Stefano Bognandi

LED Taxand è lieta di annunciare l'ingresso del Dottor Stefano Bognandi presso la sede milanese dello Studio.

Il dottor Stefano Bognandi già socio di Fantozzi & Associati sarà responsabile del dipartimento di Transfer Pricing dello Studio.

Con il Socio Stefano Bognandi entrano in Led Taxand gli associate Alessandra Pellegrini e Silvia Mocellin oltre al Junior Associate Jacopo Di Ferdinando tutti provenienti dallo Studio Fantozzi & Associati

"Il Dipartimento di Transfer Pricing - segnala Guido Petraroli - rappresenta una elemento importante dell'offerta di servizi dello Studio che, grazie alla perfetta integrazione con in team di transfer pricing del network Taxand sarà in grado di offrire una serie di eccellenti soluzioni al mercato".