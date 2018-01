Uniolex-Stucchi & Partners tra i finalisti del Premio "The Lawyer European Awards 2018" nella categoria: "European Specialist Law Firm of the Year". La cerimonia di premiazione avrà luogo a Londra il prossimo 15 marzo 2018.

Uniolex, sin dalla sua fondazione nel 2014, ha assistito medie e grandi realtà nazionali ed internazionali nel diritto del lavoro e delle relazioni industriali sia nella fase giudiziale che stragiudiziale.

Con l'arrivo, lo scorso anno, del Partner Sharon Reilly, lo studio ha rafforzato la propria presenza sul mercato internazionale assistendo realtà multinazionali nella gestione delle controversie e nell'applicazione del diritto del lavoro italiano.

"Essere finalisti in questo prestigioso Premio è un meraviglioso riconoscimento per uno studio/boutique come Uniolex e siamo molto orgogliosi di essere stati nominati insieme ad atri studi prestigiosi quali Sagardoy Abogados, uno tra i maggiori studi spagnoli di diritto del Lavoro e al tedesco Pusch Wahlig Legal,", commenta Sharon Reilly Partner.

"L'orgoglio per la nomina a questo prestigioso premio si unisce alla gratificazione e alla conferma che la linea intrapresa e gli sforzi profusi sino ad ora sono nella giusta direzione" aggiunge Olimpio Stucchi, Managing Partner.