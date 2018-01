BonelliErede advisor di EPS nell'acquisizione di Industrie Chimiche Forestali

BonelliErede ha assistito EPS Equita PEP SPAC, la SPAC di diritto italiano quotata sul mercato AIM Italia promossa da Equita Group e Private Equity Partners, nell'operazione di business combination tra la società e Industrie Chimiche Forestali, azienda leader in Italia nella produzione di tessuti per puntuali e contrafforti e adesivi per il settore calzaturiero, pelletteria, automotive, packaging e mobile imbottito.

Tramite l'operazione, EPS acquisisce l'intero capitale sociale di ICF per un corrispettivo di circa 69,1 milioni di euro e, contestualmente, si scinde in EPS2, SPAC che sarà anch'essa quotata sul mercato AIM Italia.

BonelliErede ha agito con un team guidato dal partner Alessandra Piersimoni, membro del Focus Team Capital Markets, e composto da Federica Munno, managing associate, e Maria Beatrice Carrara, associate.

Paolo Tanoni e Domenico Mastrangelo, dello studio legale NASaW Avvocati, hanno agito in qualità di advisor legale dei venditori, con un team composto anche dagli associate Andrea Villani e Viola Bardi.