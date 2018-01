Claudio Gucci è il nuovo Responsabile Affari Legali, Assicurazioni e Compliance di BASF in Italia

Gucci, da oltre 20 anni in BASF, alla guida della funzione Legal, Insurance and Compliance

BASF opera in Italia con 12 siti e fornisce soluzioni per i principali comparti industriali del Paese

Cesano Maderno, Italia, 24 gennaio 2018. BASF Italia ha nominato Claudio Gucci nuovo Responsabile della funzione Affari Legali, Assicurazioni e Compliance a decorrere dal 1° gennaio 2018.

Nel suo nuovo incarico, Claudio Gucci sarà alla guida del team di specialisti che garantiscono il supporto legale e la gestione delle attività assicurative e di Compliance alle società del Gruppo BASF in Italia.

Nel nuovo ruolo, Claudio Gucci riporta ad Andreas Riehemann, Amministratore Delegato, e ad Hans Matthysen, Vice President Legal and Compliance EMEA.

Profilo di Claudio Gucci

Claudio Gucci, 48 anni, si è laureato in Giurisprudenza presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano ed ha conseguito il titolo di Avvocato presso la Corte d'Appello di Milano. Comincia il suo percorso in BASF nel 1995 all'interno della Direzione Affari Legali ricoprendo ruoli di crescente responsabilità nell'ambito di progetti M&A e nell'assistenza legale del Gruppo. Ha gestito team di specialisti interni e coordinato le attività consulenziali dei legali esterni.

Ha lavorato presso la direzione legale della capogruppo BASF SE a Ludwigshafen, in Germania, occupandosi dell'assistenza legale della divisione Nutrion and Health di BASF a livello mondiale.

Presente in Italia dal 1946, BASF è un'azienda profondamente radicata nel Paese con 12 siti, di cui 8 produttivi, che forniscono soluzioni per i principali comparti d'eccellenza italiani: Automotive, Biomedicale, Packaging, Industria Calzaturiera, Personal Care, Food&Nutrition, Arredamento. Nel 2016 le vendite complessive hanno generato un fatturato pari a 1,7 miliardi di euro.