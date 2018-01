LA SCALA STUDIO LEGALE DIVENTA UNA SOCIETÀ TRA AVVOCATI PER AZIONI

La Scala Studio Legale si trasforma in Società tra Avvocati per azioni.

Lo Studio, fondato nel 1991, ha scelto di cogliere l'opportunità offerta dalla nuova legge per il mercato e la concorrenza trasformandosi in società di capitali per azioni.

Il processo di istituzionalizzazione, in corso ormai da anni, ha indotto La Scala a questo passo, che ritiene fondamentale per cogliere ulteriori occasioni di sviluppo e per dotarsi di una struttura sempre più coerente con la propria vocazione di "Impresa legale" attenta alla trasparenza nella governance oltre che nei dati economici.

Le operazioni notarili che hanno condotto alla trasformazione in STA sono state affidate allo studio Busani Ridella Mannella, nella persona del notaio Angelo Busani.

"Sentiamo il bisogno di una governance in linea con la nostra filosofia professionale, orientata a considerare lo studio legale come una impresa che eroga servizi evoluti. Non vogliamo inoltre negarci la possibilità di acquisire soci di capitale con i quali condividere ulteriori progetti di sviluppo. Nel frattempo studieremo però la possibilità di attribuire stock option ai dipendenti della società e in particolare a quelli tra loro che assolvono compiti di responsabilità nella direzione delle funzioni di staff", ha dichiarato Giuseppe La Scala, Senior Partner di La Scala.