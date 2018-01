LabLaw a Napoli al fianco di Capri Servizi, società interamente controllata dal Comune di Capri

La società Capri Servizi – società interamente controllata dal Comune di Capri e concessionaria dei servizi di igiene urbana, raccolta dei rifiuti ed esazione dei tributi nell'isola famosa nel mondo – ha deciso di affidarsi alla sede napoletana dello studio LabLaw, in persona del Partner Alessandro Paone e del Senior Associate Marco Pati Clausi (in foto), per la consulenza giuslavoristica relativa alla gestione del personale ed alla cura delle relazioni sindacali.

La società, in quanto partecipata dal Comune di Capri e concessionaria di servizi in house, rientra nella speciale disciplina di cui alla Legge Madia (D.Lgs. 175/2016) e subisce ogni correlata limitazione in materia di assunzione di personale dipendente e pagamento degli emolumenti.

Quest'ultimo prestigioso incarico, precisa il Founding Partner Francesco Rotondi, conferma il riconoscimento di LabLaw quale riferimento a livello nazionale nell'assistenza di società partecipate in controllo pubblico, settore del diritto del lavoro nel quale negli ultimi anni lo studio ha ottenuto importanti risultati nei tribunali, con pronunce innovative.