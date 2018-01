Lo Studio legale internazionale Simmons & Simmons espande la propria practice di Dispute Resolution con l'ingresso del nuovo partner Leonardo Giani a decorrere dal 1 febbraio 2018. Guiderà il team di Insurance Litigation in Italia.

Con oltre 15 anni di esperienza in procedimenti contenziosi e non contenziosi con particolare focus sul contenzioso assicurativo, commerciale e fallimentare, Leonardo assiste regolarmente clienti internazionali e italiani in mandati di alto profilo. Le sue aree di attività si concentrano prevalentemente su controversie di responsabilità professionale e dei pubblici ufficiali, D&O, medical malpractice, danni ambientali, responsabilità da prodotto e campagne di richiamo e sinistri property.

Proviene, insieme a due professionisti del team, da Baker McKenzie dove ricopriva il ruolo di partner all'interno del Gruppo di Dispute Resolution.

Andrea Accornero, Country head per l'Italia ha commentato: "Leonardo può vantare un ampio track-record che annovera numerosi procedimenti multi-giurisdizionali al fianco di primarie compagnie di assicurazioni e istituzioni finanziarie italiane e internazionali. Il suo ingresso rafforzerà l'offerta internazionale dello Studio in materia di Dispute".

Hans-Hermann Aldenhoff, International head of Dispute Resolution, ha aggiunto: "La crescita della nostra practice di Dispute Resolution a livello globale è una delle priorità strategiche dello Studio e siamo lieti che Leonardo si sia unito a noi per sostenere questo importante progetto".

Leonardo Giani ha dichiarato: "Sono davvero molto lieto di entrare in Simmons & Simmons nel contesto della strategia volta a consolidare ulteriormente la practice di Dispute Resolution in Italia ed espandere l'offerta in materia di contenzioso assicurativo a livello europeo, dove lo Studio è leader riconosciuto di mercato".

Simmons & Simmons si è rafforzato attraverso i lateral hire di 28 partner e la promozione a partner di 13 professionisti negli ultimi 12 mesi.