Lunedì 22 gennaio 2018, presso il Tennis Club Milano Alberto Bonacossa si sono disputati gli incontri della settima giornata della Prata & Mastrale Lawyers' Tennis Cup.

Nel primo match si sono incontrati i team di Isagro S.p.a e di Linklaters, con l'affermazione di questi ultimi per 3 a 0. Linklaters grazie a questa terza vittoria è la prima squadra a qualificarsi alla fase finale del Torneo, peraltro da prima del Girone A e procede, pertanto, direttamente ai quarti di finale.

Nel secondo match della serata - valido per il Girone E - il team di Bonelli Erede è riuscito ad imporsi di misura sulla squadra di Simmons&Simmons. Dopo la vittoria dell'avv. Augusto Praloran di BE Team nel primo singolare e la vittoria dell'avv. Federica Marcabruni di Simmons&Simmons nel secondo singolare, il decisivo punto del 2 a 1 per BE Team è arrivato nell'incontro di doppio.

Nell'ultimo incontro della serata che vedeva opposte le due squadre in testa alla classifica del Girone E, Tremonti Tennis Team si è imposta per 2 a 1 su Jones Day Team. L'ultima giornata di incontri del Girone E - che si giocherà il prossimo 12 febbraio - risulterà quindi decisiva per determinare quali squadre passeranno alla fase finale del Torneo.

Tutte le informazioni sul torneo sono reperibili sul sito www.lawyerstenniscup.com e tramite l'account Facebook del torneo.