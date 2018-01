Baker McKenzie con Sika nell'acquisizione del controllo di Index

Baker McKenzie ha assistito Sika AG, multinazionale leader nella produzione e commercializzazione di prodotti chimici per il settore dell'edilizia e dell'industria automobilistica, nell'acquisizione di una partecipazione di controllo in Index Construction Systems and Products S.p.A., uno dei principali produttori di materiali impermeabilizzanti tecnologicamente avanzati, con sede in provincia di Verona.

Il team di Baker McKenzie è stato guidato dal partner Alberto Fornari e dal counsel Chiara Marinozzi.