Carnelutti per il welfare aziendale di Smith & Nephew

Carnelutti Studio Legale Associato, nelle persone dei partner Giuseppe Bulgarini d'Elci e Aldo Brielli, ha assistito Smith & Nephew, multinazionale dell'Health Care e Life Sciences quotata alle Borse di New York e di Londra, nella introduzione di un piano di welfare aziendale per il personale attivo in Italia, negoziando con la controparte sindacale un accordo collettivo che consentirà ai dipendenti di utilizzare la retribuzione variabile collegata al raggiungimento degli obiettivi per l'acquisto dei beni e dei servizi presenti nel portale aziendale sul welfare. L'accordo collettivo aziendale sottoscritto in questi giorni prevede, tra l'altro, l'istituzione di un gruppo di lavoro paritetico composto da lavoratori e management sul tema "Great Place to Work".